Proroga documenti scaduti: patente e carta d’identità saranno valide fino al 30 settembre. I documenti di identità scaduti durante la pandemia saranno validi ancora. La norma è stata inserita nella bozza del decreto Proroghe sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Il termine attuale era fissato al 30 aprile ed era già frutto di una norma che prorogava la validità di tutti i documenti. Ora arriva, sempre a causa dell’epidemia Covid in corso, un’ulteriore posticipo di altri 5 mesi, fino al 30 settembre.

Esame patente, proroga fino alla fine del 2021

Tra le misure inserite c’è anche la proroga fino alla fine del 2021 per sostenere l’esame per la patente. Ci sarà più tempo dunque per dare l’esame di teoria per la patente. La bozza del decreto Proroghe sposta ancora, infatti, il termine entro cui sostenere la “prova di controllo delle cognizioni”. Nella norma, la prova andrebbe sostenuta entro 6 mesi dalla domanda.

Si prevede invece che per le domande presentate nel 2020 il quiz si possa sostenere per tutto il 2021, mentre per quelle presentate dal 1 gennaio e fino alla fine dello stato di emergenza si avrà un anno di tempo a partire dalla data di presentazione delle istanze. Per quanto riguarda la carta d’identità e gli altri documenti di riconoscimento scaduti a partire dal 31 gennaio 2020, la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021.