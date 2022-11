Provoca incidente, si ribalta con l’auto, si spoglia e comincia a correre nudo verso il Raccordo

Provoca un incidente, si ribalta con l’auto, esce dalla vettura, si spoglia e inizia a correre nudo verso il Grande Raccordo Anulare. Tutto è avvenuto a Roma. Protagonista della storia un 22enne che, dopo essere stato bloccato dai carabinieri, è stato poi sottoposto a TSO (il Trattamento Sanitario Obbligatorio) all’ospedale Sandro Pertini.

La prima ricostruzione

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Prenestina e via Manfredonia. Il 22enne era alla guida di una Fiat Punto. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture in tutto.

Sceso dalla sua macchina, finita ribaltata, il 22enne si è spogliato e ha iniziato a correre per strada. I carabinieri lo hanno poi bloccato. Il ragazzo evidentemente era in stato di alterazione.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, racconta Roma Today “l’uomo poco prima transitando in via Giacomo Bresadola, nella vicina Centocelle, avrebbe danneggiato alcune auto ferme in sosta senza fermarsi per accertare i danni provocati. Richiamato dalle persone presenti a gran voce lo stesso sarebbe però scappato a tutta velocità inseguito da un automobilista. Invasa la via Prenestina senza rispettare lo stop ha quindi provocato l’incidente”.