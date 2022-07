Puglia, avvertito forte boato. Nessun terremoto, ipotesi boom sonico. Ecco cos’è

Quello che di solito viene definito “boom sonico” è stato segnalato da molti in Puglia. Il forte rumore è stato segnalato e avvertito da molti intorno alle 17 di oggi, venerdì 1 luglio.

In un primo momento si era pensato a un terremoto ma poi, vedendo i dati dell’INGV, si è capito che nessuna scossa è avvenuta nella zona. Quindi con tutta probabilità si è trattato soltanto di un boom sonico.

Ma cos’è un boom sonico?

Ma che cos’è un boom sonico e perché genera un suono così potente? Più un aereo va veloce e più si avvicina alla velocità del suono (pari a circa 1195 Km/h) e più le onde si comprimono. Quando poi l’aereo supera la velocità del suono le onde si sommano producendo un boato molto rumoroso. Boato che continuerà fino a che il volo proseguirà a velocità supersoniche.

Quando viene percepito

Il boom sonico è un fenomeno che può generare un boato percepito a terra come più o meno violento, a seconda della distanza.

Per questo motivo i piloti dei jet sanno che volare alla velocità capace di generare il bang sonico devono raggiungere una quota di almeno 36.000 piedi, considerata una sorta di soglia oltre la quale il boom sonico non viene percepito a terra. Se l’accelerazione avviene invece a una quota più bassa, il boato viene chiaramente avvertito dalla popolazione, come è avvenuto il 22 marzo 2018 in Lombardia e in Piemonte. Il fatto, poi, che siano stati percepiti due boati a breve distanza indica che erano in volo due jet nella classica formazione che prevede la distanza di un chilometro e mezzo l’uno dall’altro. Il bang sonico viene percepito a terra quando gli aerei sono costretti ad accelerare prima di raggiungere la quota prevista, probabilmente a causa di un’emergenza.