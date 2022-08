Dov’è il mare più pulito in Italia? In Puglia, seguono Sardegna e Toscana. Abruzzo ultimo, la classifica. Una spiagga del basso Salento in Puglia, foto Ansa

La regione Puglia si conferma, per il secondo anno consecutivo, prima per l’eccellenza delle sue acque di balneazione, seguita da Sardegna e Toscana.

Puglia, il 99% delle acque eccellenti. Seguono Sardegna e Toscana. Abruzzo ultima in classifica

In particolare la Puglia ha il 99% di acque eccellenti, la Sardegna il 97,6% e la Toscana il 96%. Seguono Emilia-Romagna con il 93,8% di acque eccellenti, Veneto con il 91,4%, Friuli- Venezia Giulia con il 90,9%. Tra le regioni che hanno oltre l’80% di acque eccellenti ci sono: Marche (89,8%) Basilicata (86,7%), Liguria (86,3%) , Calabria (85,5%), Lazio (84,1%), Molise (83,3%), Campania (82,8%) e Sicilia (80,6%). In fondo alla classifica c’è l’Abruzzo con il 71,9%.

I dati emergono dal lavoro di controllo e monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete che coordina le varie agenzie regionali per l’ambiente presenti sul territorio nazionale.

La soddisfazione di Arpa Puglia

“Ogni anno le acque di balneazione vengono sottoposte a periodici controlli per garantire la salute dei bagnanti”. A spiegarlo è Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. Che aggiunge: “Siamo lieti di constatare che anche quest’anno la Puglia è prima in Italia per la qualità delle acque balneabili. Non solo. È prima anche per il numero di campioni analizzati in laboratorio (4056), e seconda solo per il numero di punti monitorati (676), dopo la Sicilia che gode di un litorale molto più esteso”.

Lungo i 1.000 km circa di costa pugliese, la Regione ha individuato, ai sensi dell’attuale normativa di riferimento, ben 676 “acque” (ovvero tratti) destinate alla balneazione che corrispondono a un totale lineare pari a circa 800 km. In particolare sono state individuate 254 acque di balneazione in provincia di Foggia, 46 nella provincia Bat, 78 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 139 in provincia di Lecce e 71 in provincia di Taranto.

“Accogliamo con soddisfazione gli esiti del monitoraggio delle acque di balneazione pugliesi condotto in maniera efficiente e preziosa da Arpa Puglia, riferimento per le politiche ambientali della Regione Puglia, risultate ‘eccellenti’ per il secondo anno consecutivo e prime in Italia per qualità – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio – Siamo consapevoli che questi risultati non si raggiungono per caso o per fortunate congiunture ma sono frutto di anni di programmazione e attuazione, in piena collaborazione con tutti gli Enti coinvolti: da Acquedotto Pugliese ad Autorità Idrica Pugliese fino ad Arpa che non smetteremo mai di ringraziare per professionalità ed abnegazione nella tutela della nostra Regione. Siamo altrettanto consapevoli però che la tutela e la valorizzazione delle risorsa idrica non possono conoscere punti di arrivo nella politica regionale ma sono il faro della nostra missione per la nostra terra”.

In Italia il 94% delle acque è eccellente

A livello nazionale anche quest’anno sono numerose le regioni in cui oltre il 90% di acque è nella classe eccellente; sommando anche le buone, si arriva a livello nazionale al 94%. I controlli sulle acque di balneazione riguardano anche laghi e (in pochi casi) fiumi, dove alcune regioni raggiungono il 100% di acque eccellenti.