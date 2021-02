Si torna a scuola in Puglia: il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha sospeso l’ordinanza regionale con cui il presidente Michele Emiliano aveva disposto fino al 5 marzo la didattica digitale integrata o dad al 100% per tutti gli alunni e gli studenti pugliesi.

Il Tar sospende la dad: in Puglia si torna a scuola

Il decreto accoglie l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori, e per effetto sospende l’efficacia del provvedimento regionale.

Da mercoledì 24 febbraio, dunque, si dovrebbe tornare in classe sulla base di quanto stabilisce il Dpcm per tutto il Paese.

Covid in Puglia, l’allarme di Lopalco sul ritorno a scuola

Proprio oggi l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, aveva detto che, a suo parere, “la didattica a distanza dovrebbe continuare fino all’inizio della primavera. Prevenire è meglio che curare – ha motivato – è vero che siamo in zona gialla, ma abbiamo segnali molto preoccupanti di diffusione della variante inglese. Questa variante si diffonde molto velocemente proprio tra giovani e bambini”.

“Quello che noi vediamo tra i dati che raccogliamo giorno per giorno – ha aggiunto l’assessore – è che proprio tra i bambini c’è incremento di casi. Sono centinaia ogni settimana gli operatori che si infettano, abbiamo centinaia di classi in isolamento o quarantena, per cui non è affatto come vogliono raccontarla, il virus nelle scuole circolano. Questo è un periodo molto delicato”.

Bollettino coronavirus: i contagi in Puglia

Il bollettino del 23 febbraio ha registrato un calo del rapporto positivi/tamponi: su 12.067 test refertati sono stati rilevati 823 casi positivi, con una incidenza del 6,8%, (in calo rispetto a ieri quando era stata dell’8,2%).

Ci sono stati 32 morti per Covid nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi 308 sono in provincia di Bari, 174 in provincia di Taranto, 103 nella provincia BAT, 89 in provincia di Brindisi, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 8 provincia di residenza non nota.

Delle 32 vittime, 14 vivevano in provincia di Bari, 7 in provincia di Taranto, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.511.214 test, 105.369 sono i pazienti guariti e 32.442 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 141.625. Sono cresciuti a 105.369 i pazienti guariti mentre ieri la quota era di 104.325 (+ 1.044). Calano a 32.442 i casi attualmente positivi: ieri erano 32.695 (-253). I pazienti ricoverati sono 1.429 mentre ieri erano 1.442 (-13).