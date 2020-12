Puglia, uomo di 38 anni ucciso a coltellate in un casolare. Coinvolto un bambino di 7 anni (Foto Ansa)

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato a morte in Puglia. I sospetti cadono su un bambino di 7 anni, che per ovvie ragioni non è imputabile.

La tragedia si è consumata in un podere di campagna, nel nord della Puglia. Secondo quanto scrive il quotidiano la Repubblica, per tutelare il minore, non sono stati rivelati né il luogo esatto del delitto, né il grado di parentela tra il bambino e la vittima.

A dare il primo allarme sarebbe stato proprio l’uomo, ferito con diversi fendenti in più parti del corpo. Ha chiesto aiuto al padre che lo ha accompagnato in Pronto soccorso, dove poco dopo è morto.

Omicidio Puglia, le prime ipotesi

L’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite tra due adulti. Ma sulla vicenda gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Informata anche la procura dei minori di Bari, il che suggerirebbe il presunto coinvolgimento del bambino. Nel corso della notte i carabinieri hanno ascoltato il padre della vittima ed alcuni familiari. (Fonte: Repubblica).