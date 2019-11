Pullman di pellegrini in fiamme sulla A16 Napoli-Bari: tutti salvi

AVELLINO – Tragedia sfiorata sull’autostrada A16 Napoli-Bari poco prima del casello autostradale di Vallata in Irpinia. Un pullman carico di pellegrini che tornavano a Gragnano, in provincia di Napoli, dopo una giornata trascorsa a San Giovanni Rotondo (Foggia), è andato completamente in fiamme.

Il mezzo, già in panne, nel rogo ha perso i freni ed è andato ad impattare contro un’auto che si era fermata per mettere in salvo le persone. Fortunatamente nessuno tra i passeggeri è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A scopo precauzionale sul luogo del sinistro sono immediatamente arrivate anche due ambulanze.

Fonte: LA REPUBBLICA.