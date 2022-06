Pulmino della Novarese calcio si ribalta in A4: morto un ragazzo di 12 anni, altri 5 feriti

Un ragazzo di 12 anni è morto dopo che il pulmino della società calcio Novarese sul quale viaggiava si era ribaltato, domenica 12 giugno, sulla autostrada A4, poco dopo il casello di Marcallo-Mesero (Milano), in direzione Torino.

Pulmino della Novarese calcio si ribalta in A4: morto un ragazzo di 12 anni

Il ragazzo era stato ricoverato in gravissime condizioni nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara, mentre altri cinque feriti erano stati portati all’ospedale di Magenta.

L’incidente era avvenuto intorno alle 20:30 di domenica. Il ragazzo è morto nella notte.

Pulmino della Novarese calcio si ribalta in A4: altri 5 feriti

Per cause in fase d’accertamento da parte della polizia stradale di Novara Est, cui spetta la competenza nella tratta autostradale Milano-Torino, il Ford Transit adibito a pulmino, che viaggiava in direzione Torino, si è ribaltato uscendo di strada.

Pulmino si ribalta, sei i ricoverati

A bordo viaggiavano alcuni componenti di una società calcistica giovanile Novarese: quattro adulti e quattro minori.

Sei i ricoverati: il dodicenne a Novara e gli altri all’ospedale di Magenta. Sul luogo del sinistro, assieme agli agenti della Polstrada erano intervenuti l’elisoccorso e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Milano.