Pusher usava i petardi per farsi localizzare dai clienti: arrestato a Marina di Camerota (foto Ansa)

Per essere localizzato dai suoi clienti sparava dei petardi. A trovarlo, però, sono stati i carabinieri Marina di Camerota che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Pusher 20enne arrestato a Marina di Camerota

In manette è finito un 20enne originario del Lazio. Il giovane è stato bloccato in località Castello mentre era in attesa di spacciare droga sintetica.

Il ragazzo spacciava droga sintetica e hashish

I carabinieri, dopo aver perquisito il giovane e la sua auto, hanno rinvenuto 40 grammi di ecstasy, hashish, dei coltellini, un bilancino di precisione e denaro contante. Il giovane spacciatore era in possesso anche di tre petardi, lo strumento che utilizzava per segnalare il luogo in cui avveniva lo spaccio ai suoi clienti.