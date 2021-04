Quali regioni passano in zona gialla lunedì 26 aprile? Le candidate sono 14. Venerdì le nuove ordinanze

“Penso che forse oltre 11 regioni passeranno in zona gialla”: a dirlo è la ministra agli Affari regionali, Mariastella Gelmini. E si ipotizza che possano essere 14 le regioni che, con i nuovi colori, passeranno al giallo.

“Il passaggio al giallo avverrà per molte Regioni, ma gestiamo la libertà riconquistata con grande prudenza”, ha ammonito parlando a Rtl 102.5, “il passaggio alla zona gialla è una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici, ma ci vuole grande prudenza, il virus è invisibile ma non è scomparso”. Fino a ieri le regioni con speranza reale di passare al giallo erano undici, oltre alle due province autonome di Trento e Bolzano.

L’ufficialità dei nuovi colori delle regioni italiane, comunque, arriverà solo venerdì 23 aprile, con le nuove ordinanze del ministero della Salute firmate da Roberto Speranza.

Colori delle regioni oggi

Attualmente l’Italia è divisa solo tra regioni in arancione (16 più le due province autonome) e in rosso (le altre tre regioni).

Sono attualmente in arancione Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e province autonome di Bolzano e Trento. In rosso ci sono Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta.

I nuovi colori delle regioni: chi passa in zona gialla

In base agli ultimi dati della curva epidemiologica sarebbero quattordici le regioni compatibili con il colore giallo, avendo un Rt inferiore ad 1 e un rischio Covid basso o moderato.

Le regioni che potrebbero passare in zona gialla sono Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige (province autonome di Trento e Bolzano), Umbria, Veneto.

Rimarrebbero così in zona arancione solo Calabria, Campania e Sicilia. Sembrano dover restare invece in zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. In particolare per Puglia e Valle d’Aosta le ordinanze hanno già prorogato la zona rossa fino al 30 aprile.

Regioni, cosa cambia in zona gialla

In zona gialla riaprono i ristoranti con servizio al tavolo, ma solo all’aperto, sia a pranzo che a cena. Riaprono anche cinema e teatri, “live-club e altri locali o spazi anche all’aperto” con posti a sedere e una capienza al 50% del totale e comunque mai oltre i mille spettatori all’aperto e i 500 al chiuso. Tornano anche gli sport di contatto all’aperto.

Tra zone gialle ci si potrà anche spostare liberamente senza bisogno del pass che attesti l’avvenuta vaccinazione o l’avvenuta guarigione dal Covid o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.