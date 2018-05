NAPOLI – Uccide la madre e poi si barrica in casa: è successo in via Campana, a Qualiano (Napoli). Secondo le prime notizie, un uomo, un 37enne con problemi psichici, ha ammazzato la donna e poi si è barricato nell’appartamento al primo piano dello stabile. I carabinieri sono al lavoro per una trattativa con l’uomo.

L’uomo, Pasquale De Falco, secondo quanto si apprende dai Carabinieri, è armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre.

Nell’abitazione al primo piano dove si è barricato non c’è il padre. Di sicuro, i militari hanno intravisto il corpo della donna a terra. Secondo quanto si è appreso l’uomo, in seguito ad una forte delusione amorosa aveva già tentato di uccidersi dal balcone dell’abitazione di famiglia. In paese viene descritto come una brava persona, diplomato, appartenente a una famiglia conosciuta a Qualiano. Il padre, pensionato, ha lavorato nel settore dell’edilizia.