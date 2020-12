Quando nasce Gesù? Il 24 dicembre tra le 16.40 e le 16.55: lo dice la liturgia della Chiesa

Quando nasce Gesù? Una domanda non scontata visto che da sempre associamo la mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre alla nascita di Gesù. Una nascita accompagnata dalla consueta messa di mezzanotte che quest’anno, in tempo di Covid e coprifuoco, ha generato polemiche.

Polemiche dovute dall’idea di “anticipare” la nascita di Gesù a prima della mezzanotte, per non violare il coprifuoco. Ma in realtà, a quanto pare, Gesù non nasce a mezzanotte, bensì tra le 16.40 e le 16.55 del 24 dicembre. Perché? Lo spiega Filippo Di Giacomo per il Venerdì di Repubblica.

Quando nasce Gesù? L’articolo di Filippo Di Giacomo

“Nella Roma antica il popolo misurava il tempo dividendo la giornata in 12 horae e la notte in 4 vigiliae, i turni di guardia. Le horae andavano dall’ alba al tramonto e quindi, più o meno e secondo il variare delle stagioni, la hora prima diei aveva inizio tra le 6 e le 7 del mattino. E così anche la prima vigilia noctis, legata all’ avanzare del buio, sempre secondo le stagioni, misurava il tempo tra le 18 e le 21. La liturgia della Chiesa, che calcola gli anni non da gennaio ma da novembre, con la prima domenica di Avvento, segue ancora questa tradizione e ritma la vita spirituale di quanti sono tenuti alla Liturgia delle ore, cioè del Breviario, con tre liturgie legate alle horae (Terza, Sesta, Nona) e altre tre legate alle vigiliae (Lodi, Vespro, Compieta). La settimana e il giorno liturgico cominciano sempre con i primi vespri della domenica cioè al tramonto del sabato, ne consegue che il Santo Natale di quest’anno in Italia inizierà tra le 16.40 e le 16.55, ora del tramonto del 24 dicembre”.

Quando nasce Gesù? Ecco perché nel pomeriggio del 24