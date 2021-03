La domanda ormai se la stanno facendo tutti: quando riaprono i bar, i ristoranti, i cinema, i teatri. Ormai i bar e i ristoranti sono chiusi in tutta Italia da settimane visto che tutto il paese è zona rossa e zona arancione e quindi è attivo solo il servizio di asporto. Dei cinema e dei teatri neanche ci si ricorda più l’ultima volta che li abbiamo visti aperti.

Quindi come si comporterà il Governo adesso per quanto riguarda il tema delle possibili riaperture? Sappiamo che sabato, Pasqua e Pasquetta tutta Italia sarà zona rossa e che da mercoledì sette aprile entrerà in vigore il nuovo Dpcm. Ma cosa dirà riguardo le riaperture di bar, ristoranti e magari cinema e teatri? Ci sono due possibilità.

Quando riaprono bar e ristoranti: la prima possibilità

La prima possibilità sul tavolo è quella più buona e positiva, che piace agli aperturisti: bar, ristoranti, ma anche cinema e teatri riaperti dal 15 aprile in quelle Regioni in cui il Covid grazie anche alla campagna vaccinale, non fa più così male. Si tratta di quelle Regioni definite virtuose in cui i contagi sono in calo sotto la media da zona rossa o arancione, e dove scendono e respirano anche le terapie intensive.

Ecco, la prima possibilità prevede di riaprire in queste Regioni, tornando di fatto a una zona gialle con bar e ristoranti aperti, ma solo a pranzo. Perché anche gli aperturisti sanno che va bene riaprire e far ripartire il paese, però entro certi limiti. Oltre non si può rischiare, almeno adesso. Quindi bar e ristoranti aperti a pranzo e asporto per tutto il giorno. Cinema e teatri riaperti con un numero molto limitato di posti.

Quando riaprono bar e ristoranti: la seconda possibilità

Veniamo ora alla seconda possibilità sulle riaperture di bar e ristoranti, questa volta quella brutta che tanto piace ai rigoristi. Dopo i tre giorni di zona rossa a Pasqua fare un altro mese, quindi tutto aprile, in zona rossa o in zona arancione. Niente zona gialla fino a maggio quindi, quindi con bar, ristoranti e locali chiusi tutto il giorno consentendo solo l’asporto. Di cinema e teatri manco se ne parla.

Un altro mese senza zona gialla quindi oppure provare a riaprire da metà aprile, non tutto e non ovunque, ma provarci. Questo è il grande nodo da sciogliere, sperando che il nuovo Dpcm lo faccia con chiarezza evitando stranezze come con i giorni di Pasqua: non si esce di casa ma si può andare a trovare gli amici o viaggiare all’estero…