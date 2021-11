Quattro persone sono morte questa notte in un incidente stradale nei pressi di Quarto d’Altino (Venezia), lungo la statale 14 Triestina. Le vittime del tremendo frontale sono tre donne e un uomo.

Incidente sulla statale 14 Triestina per Jesolo: quattro morti

L’incidente tra le due auto è avvenuto nel comune di Quarto d’Altino, all’altezza dello svincolo di Portegrandi. Si tratta di una strada molto trafficata, soprattutto nelle ore notturne, da parte di giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata. Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate frontalmente. Per gli occupanti delle due auto non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Al momento non si conosce l’identità delle vittime.

Frontale tra due auto, morti tutti i passeggeri

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due auto, tra cui una finita in un fossato, ed estratto i passeggeri. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici accorsi hanno dovuto dichiarare la morte di tre persone che viaggiavano a bordo di una vettura e della conducente dell’altra.