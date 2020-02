Milano, bimba 5 anni schiacciata da armadio: è grave

ROMA – Una bambina di cinque anni è rimasta schiacciata da un mobile armadio nella zona di Quarto Oggiaro a Milano, in via Val Trompia. Mentre la mamma era in un’altra stanza, avrebbe cercato di prendere degli abiti dall’armadio che le è caduto addosso causandole un trauma cranico. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118 che ha intubato la piccola e l’ha portata all’ospedale Niguarda.

La bambina ha riportato un trauma cranico con frattura alla base del cranio. La piccola è stata ricoverata in prognosi riservata anche se non parrebbe in pericolo di vita.

Fonte: Ansa.