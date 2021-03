Quartu Sant’Elena, lite tra fratelli poi lui trafigge la sorella con lo spiedo: la donna è gravissima in fin di vita

Lite tra fratelli degenera a Quartu Sant’Elena: lui trafigge lei con uno spiedo. E ora la sorella è in fin di vita. Mentre lui è stato arrestato con l’accusato di tentato omicidio. Una vicenda familiare con risvolti violenti alle porte di Cagliari.

Lui, un uomo di 49 anni, ha trafitto la sorella, una donna di 69 anni, con uno spiedo e l’ha colpita ripetutamente con un oggetto. La donna è in gravissime condizioni. Il 49enne è stato arrestato. È stato lui a chiamare i soccorsi e confessare quanto aveva appena fatto.

Quartu Sant’Elena: trafigge la sorella con lo spiedo

L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 in una abitazione di via Mercadante. Pare che l’uomo abbia avuto una violenta discussione con la sorella e l’abbia poi aggredita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu e gli investigatori della squadra mobile.

La sorella trafitta con lo spiedo è in fin di vita

La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il fratello l’ha colpita ripetutamente con uno spiedo e poi con un soprammobile (non martello come inizialmente si pensava). La 69enne è una ex assessora del Comune di Quartu.

Il fratello è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e adesso si trova in carcere a Uta. Da quanto si apprende fratello e sorella hanno avuto una furibonda discussione culminata poi con la violenta aggressione: dopo aver tramortito la donna con lo spiedo si sarebbe avventato su di lei colpendola con il soprammobile. È stato lui stesso a chiamare la polizia per raccontare cosa aveva appena fatto. Sul posto insieme agli agenti del Commissariato di Quartu e agli investigatori della squadra mobile sono arrivati i medici del 118. La 69enne è stata rianimata sul posto e trasportata in ospedale in fin di vita.