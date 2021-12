Quartu Sant’Elena, Mihaela Keics uccisa a coltellate. È stato rintracciato il compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena uccisa nella sua abitazione di via della Musica a Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari.

È un sardo di circa 50 anni. Nei suoi confronti, al momento, non sarebbero state formulate contestazioni. I carabinieri lo stavano cercando dal primo pomeriggio di oggi, quando è stato scoperto il cadavere della donna.

Sapevano chi era, visto che già nelle scorse settimane erano intervenuti in quella abitazione per sedare delle liti. A chiamarli i vicini di casa della 50enne, allarmati per le urla.

“Li abbiamo sentiti litigare – raccontano – Lui urlava: ‘ti ammazzo, ti ammazzo’, mentre lei lo invitava ad andarsene”. Anche sabato scorso erano state chiamate le forze dell’ordine. In passato era anche intervenuta un’ambulanza e i medici avevano medicato la donna.