Quartuccio (Cagliari), omicidio-suicidio: ottantenne ammazza la moglie e si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Quartuccio, nella città metropolitana di Cagliari. Un uomo ha ucciso la moglie con un’arma da fuoco e poi si è tolto la vita.

E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 agosto in un appartamento in via Neghelli a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Le vittime sono due coniugi ottantenni. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu e gli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale. (Fonte: Ansa)