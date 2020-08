Quartuccio (Cagliari), omicidio-suicidio: ottantenne ammazza la moglie e si toglie la vita. Erano malati entrambi

Omicidio-suicidio a Quartuccio, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo la ricostruzione dei carabinieri riportata dall’Ansa un uomo di 84 anni, Antonio Pisu, ha ucciso la moglie, Giuseppina Picciau, di 81 anni, e poi si è tolto la vita con la stessa arma da fuoco.

E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 agosto in un appartamento in via Neghelli a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari.

I due coniugi erano entrambi malati e lui, forse, aveva paura di lasciare da sola la moglie con cui aveva vissuto una vita intera.

La dinamica dell’accaduto

Intorno alle 17 l’anziano ha imbracciato la sua doppietta e ha sparato alla donna. Ha quindi puntato l’arma contro di se stesso, uccidendosi.

In casa in quel momento c’era la badante, che ha sentito i colpi di fucile e urlando è uscita dall’abitazione, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu e i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari. I carabinieri si stanno occupando di indagini e rilievi, coordinati dal pubblico ministero Andrea Vacca. Si attende l’arrivo del medico legale Roberto Demontis. (Fonte: Ansa)