ROMA – E’ stato condannato a due anni Valentino Niikolov, uno dei quattro rom di origine macedone che nell’aprile del 2016 fecero irruzione all’interno della casa di Radja Nainggolan a Casal Palocco, quartiere residenziale di Roma, portando via oggetti preziosi, tra cui la fede nuziale, orologi di valore e soldi in contanti. Con un bottino totale da mezzo milione di euro.

Il furto risale all’8 aprile del 2016. Nainggolan e la moglie Claudia sono a cena fuori quando i quattro ladri entrano in azione. Il Messaggero stila l’elenco del ricco bottino: 15 orologi, fra cui vari Rolex e Philippe Patek, per un valore di 300 mila euro. Poi 20 gioielli, tra cui un diamante da 30 mila euro, per un valore totale di 70 mila euro e 33 mila euro in contanti.

Tutto è stato ritrovato nella casa dove viveva Valentino Niikolov, arrestato due mesi dopo il furto, a Bergamo.