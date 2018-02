ROMA – Dal 30 dicembre 2017 la famiglia di Raffaele Di Nardo, detto Lello, non ha più suo notizie. L’italiano di 34 anni si era trasferito a Tenerife, nelle Isole Canarie, lo scorso ottobre. Ospite da un’amica, Lello cercava lavoro per farsi una vita nel nuovo paese. Poi alla vigilia di San Silvestro, di lui si sono perse le tracce e ora la famiglia vive nell’angoscia.

Raffaele, 34 anni, occhi e capelli castani, un tatuaggio tribale sul braccio e occhiali dalla montatura scura, è rimasto in contatto con i genitori fino alla sera del 30 dicembre. Lello, così lo chiamano i suoi cari, non aveva un lavoro fisso ed è scomparso portando con sé i suoi documenti, il bancomat e un cellulare vecchio modello. Questa la descrizione rilasciata da Chi l’ha visto?, la trasmissione che ha dato la notizia della sua scomparsa.

I suoi familiari sono preoccupati soprattutto perché Raffaele deve prendere dei farmaci regolarmente, e ora temono per la sua salute. Lo stesso programma televisivo aveva anche lanciato la notizia di un’altra italiana scomparsa alle Canarie: si tratta di Luciana Bianchi, che risultava scomparsa dal 2 gennaio, e che proprio il 1° febbraio è stata ritrovata dalla polizia spagnola. Ora anche per Raffaele si spera in un lieto fine.