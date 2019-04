ROMA – “Ho la sensazione che la gente tratti la mia assoluzione come non vera… Se devo pensare al giudizio della gente faccio prima ad ammazzarmi”: a dirlo è Raffaele Sollecito. In una lunga intervista concessa in esclusiva alle telecamere di Crime+Investigation su Sky l’ex fidanzato di Amanda Knox ricorda il processo che lo ha visto coinvolto con l’accusa di omicidio nei confronti di Meredith Kercher.

“Una persona che non sa assolutamente nulla di questo caso dovrebbe essere aperta ad ascoltare piuttosto che a giudicare”, ha detto Sollecito nell’intervista. “Se devo pensare al giudizio della gente, faccio prima ad ammazzarmi”.

Attraverso le testimonianze di Raffaele Sollecito, del padre e di Francesco Maresca, avvocato di parte civile della famiglia Kercher, il documentario ricostruisce uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni.

Il documentario è firmato da Alessandro Garramone e Annalisa Reggi, mentre la regia è di Nicola Prosatore. (Fonte: La Stampa)