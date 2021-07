Raffaella Carrà morta, le vergognose illazioni dei no-vax su Twitter: “Che vaccino ha fatto?”

Molti commenti di no-vax apparsi sotto la notizia della scomparsa di Raffaella Carrà, ipotizzano una presunta relazione tra il vaccino e la morte della cantante e conduttrice. Vergognosi tweet evidenziati sul sito “Bufale.net”.

Raffaella Carrà morta, i tweet dei no-vax sul vaccino

Tra i commenti apparsi su Twitter sotto alla notizia della morte di Raffaella Carrà ce ne sono decine di no-vax che tirano in ballo il vaccino contro il coronavirus. O meglio, ipotizzano che la causa dell’improvvisa scomparsa della 78enne regina della televisione italiana, sia dovuta al vaccino. Tra questi c’è chi posta una vecchia dichiarazione dove la Carrà si augurava di fare presto il vaccino per tornare a vivere una vita normale. E così è subito partito il tam tam dei dubbi sulla reale causa della morte della storica conduttrice e cantante, ignorando però le reali cause.

C’è chi scrive: “Che vaccino aveva fatto Raffaella Carrà? Non ce lo diranno mai…”. O chi asserisce: “Ci hanno tolto un’icona mondiale per colpa di questi veleni”.

Raffaella Carrà, nessuna attinenza tra la morte e il vaccino

Le parole di Sergio Japino, compagno di una vita dell’icona dello spettacolo italiano e colui che oggi pomeriggio ne ha annunciato la scomparsa, non lasciano spazio all’interpretazione dei no-vax: “Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di oggi – si legge nella nota pubblicata da ANSA -, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia”.

Subito dopo la notizia della morte della grande artista, tuttavia, queste dichiarazioni sono state riprese e usate dai no-vax per fare illazioni contro appunto il vaccino che protegge dal Covid 19. Decine di commenti, e per la verità anche qualche articolo apparso online, sono apparsi contro i vaccini e alcuni hanno addirittura asserito, in mancanza di prove, che potrebbe essere stato proprio il vaccino la causa della morte di Raffaella Carrà.