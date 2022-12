Tre persone dello stesso nucleo familiare sono state azzannate dal loro cane pitbull, rimanendo seriamente ferite alle braccia e alle gambe. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21 in un’abitazione di via Diaz a Zinasco Nuovo, nel Pavese. L’esemplare, di 5 anni, che in precedenza non risulta avesse mai avuto comportamenti aggressivi, si trovava a casa della figlia della proprietaria, una ragazza di 22 anni, contro la quale si è improvvisamente avventato, ferendo lei e il suo fidanzato di 29 anni.

La coppia è fuggita rifugiandosi da un vicino e ha avvertito subito la madre 46enne della giovane, che abita nei pressi ed è arrivata sul posto in pochi minuti. Anche lei è stata aggredita e ferita. Due ambulanze hanno trasportato i malcapitati al policlinico San Matteo di Pavia, dove sono ricoverati, non in pericolo di vita. Il pitbull in seguito è stato preso in consegna dal personale del servizio veterinario dell’Ats per essere sottoposto al prescritto periodo di osservazione.

