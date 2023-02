Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata investita da un treno, all’interno della stazione ferroviaria di Lissone (Monza), intorno alle 10.30 di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la ragazza non c’è stato niente da fare. Per i rilievi sono al lavoro gli agenti della Polfer di Monza. Dai primi accertamenti si ipotizza un gesto volontario. Il convoglio ferroviario intercity che l’ha travolta era diretto a Milano Centrale e proveniente dalla Svizzera. La circolazione ferroviaria è stata interrotta sul binario 1.

Forse dovresti anche sapere che…