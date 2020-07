Un ternano di 41 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di avere ceduto un mix di sostanze che ha provocato la morte dei due ragazzi di 15 e 16 anni- I due sono morti nel sonno nelle loro case a Terni.

A casa dell’uomo è stato sequestrato materiale ritenuto di interesse investigativo. Sul caso dei ragazzi morti non ancora accertata la sostanza causa del decesso: tra le ipotesi un mix di sostanze compreso il metadone.

I due minorenni avevano trascorso insieme la serata di lunedì, probabilmente presso un campo di calcio. Poi sono rientrati regolarmente nelle loro abitazioni. Uno nel quartiere San Giovanni e l’altro a Villa Palma.

Terni, disposta l’autopsia sui due corpi

L’indagine punta ora a chiarire se le cause delle due morti siano in qualche modo collegate. I due giovani erano entrambi in buona salute e non soffrivano di particolari patologie.

Drammatica la testimonianza di una donna che ha un’attività nei pressi di una delle due case: “Siamo sconvolti, ho un figlio della stessa età. Un dolore immenso per questa tragica notizia”.

Le salme dei due giovanissimi sono state trasportate in obitorio e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Erano “molto amici”, la serata insieme

Secondo gli investigatori i due, di 15 e 16 anni, erano molto amici e hanno trascorso la serata di lunedì insieme. Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri e la “supervisione” del procuratore Alberto Liguori, stanno ripercorrendo a ritroso quanto fatto nelle ultime ore dai minori.

In particolare si sta scandagliando a fondo il contesto delle loro amicizie. Per i carabinieri potrebbe essere collegata a quelle che in gergo tecnico vengono definite “sostanze droganti”. Saranno dunque gli accertamenti autoptici e tossicologici a fare chiarezza sulla duplice tragedia. (Fonte Ansa).