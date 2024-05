Ieri pomeriggio, a Napoli, una ragazzina di 14 anni è stata aggredita dal suo ex fidanzato di 15 anni presso un noto lido accanto allo storico palazzo Donn’Anna. L’aggressione sarebbe avvenuta a causa della fine della loro relazione, secondo quanto accertato dai carabinieri. La 14enne è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Accompagnata dalla madre, la giovane ha presentato denuncia, rivelando anche altri episodi di molestie mai denunciati prima. La Procura per i minorenni di Napoli ha preso in carico il caso, disponendo l’affidamento del 15enne ai suoi genitori e denunciandolo per lesioni e atti persecutori.