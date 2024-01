Ragazzina rifiuta il matrimonio combinato e viene picchiata dal padre

E’ ricoverata in una struttura protetta dell’ospedale di Padova, una ragazzina 14enne, figlia di una coppia di origine pakistana, che ieri aveva chiesto soccorso dopo essere stata picchiata dal padre. La minore, scossa e impaurita, era entrata in una tabaccheria per chiedere aiuto.

Ragazzina picchiata dal padre perché rifiuta il matrimonio combinato

Scattato l’allarme al 118, è stata portata al pronto soccorso, dove i medici, sospettando di essere di fronte ad un caso di violenza di genere, hanno avviato il protocollo con una segnalazione diretta alla magistratura. Un rapporto alla Procura, per maltrattamenti in famiglia, è stato inviato anche dai Carabinieri, che hanno raccolto le dichiarazioni spontanee della vittima: la ricostruzione – da confermare in un’audizione protetta – è quella di un pesante litigio con il padre, nel corso del quale il genitore avrebbe anche minacciato di mandarla in Pakistan, per farla sposare in un matrimonio combinato. La 14enne, che presentava qualche ecchimosi, è stata trattenuta in via precauzionale in ospedale, in attesa delle decisioni della Procura dei minori.

“La famiglia era già seguita dai servizi sociali”

“Questa vicenda ci colpisce molto e con noi tutta la comunità. Voglio ringraziare il titolare della tabaccheria per aver dato rifugio alla ragazzina e i carabinieri per essere intervenuti tempestivamente, penso proprio che senza questi due interventi gli esiti sarebbero stati tragici – ha detto il sindaco del paese di residenza della giovane -. La famiglia era già seguita dai servizi sociali per un sostegno economico ma non erano mai emersi episodi di violenza. Ora siamo a disposizione per inserirla in una comunità protetta naturalmente dopo i pareri positivi degli organi competenti che stanno seguendo le indagini e la vicenda. Davanti a situazioni del genere non si può che fare scudo come comunità per tutelare questi minori costi quel che costi”.

