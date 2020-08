Una ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano, in provincia di Venezia. Dopo ore di ricerche fermati tre minorenni accusati di violenza di gruppo.

La ragazza di 15 anni violentata in spiaggia era arrivata a Lignano con alcuni amici per trascorrervi il ferragosto. Proprio la notte del 15 sono andati in spiaggia, dunque, a piccoli gruppi. A un certo punto, però, un paio di ragazzi che erano con lei si sono allontanati, sembra per raggiungere altre amiche e la ragazzina è rimasta da sola.

Sono tornati poco dopo ma l’hanno trovata disperata, in lacrime: poche battute e ha detto loro di aver subito violenza. Approfittando proprio del fatto che fosse sola, tre ragazzi l’hanno avvicinata e, due di loro, a turno, l’hanno violentata.

Pochi minuti e poi sono fuggiti, disperdendosi nella affollata località di mare. Nell’arco di poche ore, tuttavia, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Udine, diretti da Massimiliano Ortolan, li hanno individuati e fermati per accertamenti.

La ragazzina ha denunciato immediatamente alla polizia di aver subito gli abusi, quindi avviati gli esami di rito, tra i quali le analisi di natura medica che hanno confermato la violenza sessuale.

La ragazzina ha trascorso la mattinata di oggi all’ospedale di Latisana, da dove è stata dimessa dopo molte ore, al termine delle quali i sanitari le hanno diagnosticato una prognosi di 15 giorni. Le sue condizioni fisiche non sono preoccupanti ma dal punto di vista psicologico la ragazzina è ovviamente molto scossa.

Le indagini e il gruppo di 3 minorenni

Parallelamente, sul fronte investigativo appena raccolta la denuncia, la polizia ha avviato le relative indagini: dunque ha escusso numerose persone, tra cui gli amici della ragazza.

La quindicenne sembra si trovasse in un posto non proprio di transito quando sono sopraggiunti i tre aggressori. Ma la spiaggia e tutta l’area a quell’ora della notte, intorno all’una, era molto affollata per la festività. Grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, gli agenti sono insomma riusciti in breve tempo a stringere il cerchio intorno ai tre minorenni presunti aggressori.

Inizialmente i violentatori erano riusciti a far perdere le tracce, e non sono stati trovati nonostante il dispiegamento delle forze dell’ordine. Alle ricerche hanno partecipato anche la polizia locale e i carabinieri. Poco più tardi, però, sono stati individuati e fermati per accertamenti. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di adolescenti italiani, non del posto.

La senatrice Tatjana Rojc (Pd) riflette che sulla piaga della violenze sulle donne “si combatte con armi spuntate”. E L’assessore regionale alla sicurezza il leghista Pierpaolo Roberti invoca la castrazione chimica. (Fonte Ansa).