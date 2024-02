Ragazzino di 13 anni trovato morto dalla sorella nel letto di casa

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato morto nel suo letto di casa dalla sorella. La tragedia è avvenuta la mattina di ieri, martedì 13 febbraio, a Traversetolo, provincia di Parma. La tragedia è successa intorno alle 6 di mattina. Il giovane frequentava la terza media e sembrerebbe essere morto per cause naturali. Da quello che si apprende stava bene di salute e non aveva mai accusato malesseri. Ora toccherà all’autopsia fare luce sul decesso. Sul posto sono intervenute l’automedica, l’ambulanza della Croce azzurra e i Carabinieri, chiamati dai genitori. Ma per il 13enne non c’è stato niente da fare.

Il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto ha espresso tutto il suo dolore: “La comunità è sotto choc, le mie sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia” . Il 13enne era il secondogenito di una famiglia di origine albanese perfettamente integrata in paese. La mamma è casalinga, il papà operaio, mentre la sorella ha 17 anni.