Ragazzo morto a Parma, 20enne ucciso a coltellate in un mulino abbandonato: fermato l’ex della fidanzata (foto ANSA)

Daniele Tanzi, un ragazzo di 20 anni, è stato ritrovato morto vicino Parma, in un vecchio mulino abbandonato. Il luogo è spesso usato come rifugio da persone senza fissa dimora. Sul suo corpo sono state riscontrate alcune ferite da arma da taglio all’addome.

Daniele Tanzi trovato morto in un mulino abbandonato a Parma

A dare l’allarme è stata la fidanzata di Daniele Tanzi, che era con la vittima nella struttura abbandonata, e le cui dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione con loro ci sarebbe stata una terza persona, che si trova in questura per l’interrogatorio: si tratterebbe dell’ex fidanzato della ragazza.

Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile arrivata sul posto per tutti i rilievi scientifici. Si cerca l’arma del delitto, che secondo gli inquirenti potrebbe essere stata abbandonata in un canale nell’area circostante.