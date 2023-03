Indossa una giacca smanicata blu, tuta e scarpe da ginnastica nere. Vestiva così Nicolai, un ragazzo di 14 anni di Parma, scomparso dallo scorso 7 marzo. Studente di un istituto tecnico cittadino, il ragazzo è uscito di casa alle sette di mattina per andare a scuola ma in classe non è mai arrivato. A dare l’allarme è stata la mamma che ha sporto denuncia presso la polizia e ieri sera ha lanciato un appello a “Chi l’ha visto?” su Rai Tre. Al momento della scomparsa il giovane non aveva con sé il telefono cellulare e, secondo indiscrezioni, non sarebbe la prima volta che si allontana da casa.

Ragazzo scomparso a Parma

Secondo quanto raccontato dai genitori del ragazzo, Nicolai, 14 anni, alunno del primo anno di un istituto tecnico della città emiliana, sarebbe uscito regolarmente di casa il 7 marzo scorso, per recarsi a scuola. In classe però il giovane non sarebbe mai arrivato. Provando a contattarlo, la famiglia si sarebbe accorta che Nicolai aveva lasciato il proprio telefono cellulare a casa. La madre ha immediatamente denunciato la scomparsa alla questura di Parma, ma le indagini non hanno portato ancora a nessuno sviluppo significativo.

Nel 2022 in Italia scomparse 67 persone al giorno

Ogni anno nel nostro Paese scompaiono nel nulla migliaia di persone. Le denunce per questo tipo di evento sono state 24.379 nel 2022, una media di 67 al giorno sul territorio nazionale. La buona parte delle persone denunciate come scomparse viene poi ritrovata. Secondo i dati del Viminale, dal 2013 su 180.000 persone di cui era stata denunciata la sparizione, ben 118.000 sono state poi rintracciate dalle autorità o da chi aveva sporto denuncia.

Sul totale, circa un sesto degli scomparsi nel 2022 sono minorenni, spesso ragazzi. I ritrovamenti in questi casi vanno oltre la media, con circa due terzi dei casi risoltisi positivamente. Un terzo, poco più di mille giovani, non sono però ancora stati ritrovati.

