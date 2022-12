Ragazzo sequestrato e torturato per aver avuto una relazione con la donna di un criminale FOTO ANSA

Hanno sequestrato e torturato un ragazzo, loro conoscente, procurandogli talmente tante ferite quasi da ucciderlo. Il motivo? Aveva avuto una relazione con la compagna di uno di loro: per questo 4 persone sono state arrestate dalla Polizia a Catanzaro con accuse di tortura, lesioni personali aggravate, sequestro di persona. La brutale aggressione era avvenuta, in due distinte fasi, il 26 e 27 ottobre scorsi, nel quartiere nord di Catanzaro, nei confronti del ragazzo, da parte di soggetti che evocavano l’appartenenza ad un gruppo criminale.

In particolare, la vittima, che frequentava da molto tempo i suoi aggressori, era accusata di aver avuto una relazione con la compagna di uno di loro. Poi sottoposta ad un violento interrogatorio svoltosi in località Cavaglioti, malmenata e minacciata con una pistola. Il giorno successivo, la vittima è stata portata nello stesso luogo e qui seviziata riportando lesioni che l’hanno quasi uccisa. Gli aggressori, successivamente, hanno anche minacciato alcuni familiari della vittima affinché non sporgessero denuncia.

