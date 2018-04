ROMA – Anche il Nordest Italia ha a che fare con il pericolosissimo ragno violino. A gennaio il ragno violino, la stessa specie di insetto che ha morso nei giorni scorsi un ufficiale della polizia municipale di Terni salvato in extremis dai medici, ha colpito anche a Nordest, a Sottomarina (Venezia), per la precisione. Vittima del morso che può essere letale fu allora un imprenditore, G.B., che rischiò di perdere il piede. Ma non fu il solo in quel periodo a subire le devastanti conseguenze del veleno del Loxosceles rufescens Dufour (il nome scientifico di questo aracnide). A fine dicembre anche una ragazza in provincia di Pordenone venne punta mentre dormiva a letto.

Alla venticinquenne di Pordenone è accaduto a fine dicembre 2016. Il risveglio con un dolore improvviso alla caviglia e l’inizio di un fine settimana infinito trascorso tra guardia medica e due pronti soccorso prima di giungere alla diagnosi corretta: morso di un ragno velenoso, il ragno violino. L’animale di piccole dimensioni che vive nell’ombra e morde solo se minacciato, o se lo si tocca inconsapevolmente, ad esempio girandosi nel letto come probabilmente è accaduto alla ragazza pordenonese.

Come scrive Il Gazzettino: