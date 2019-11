Ragno violino morde un paziente in ospedale ad Aosta

AOSTA – Venir morsi da un ragno violino in ospedale. Succede in Italia, ad Aosta, all‘ospedale Parini. La vicenda è stata sollevata in Consiglio regionale con un’interrogazione della Lega Vallée d’Aoste che chiedeva informazioni sulla presenza di aracnidi nel presidio ospedaliero di Aosta.

“Il paziente ha segnalato di essere stato morso da un aracnide, fatto per cui è poi stato preso in carico. Rimane un dubbio su come sia stato individuato che l’aracnide fosse un ragno violino: la Direzione non è venuta a conoscenza di episodi analoghi occorsi negli ultimi anni” ha detto l’assessore alla sanità, Mauro Baccega, aggiungendo: “Il reparto dove è avvenuto il fatto è sottoposto a interventi regolari ordinari e straordinari di pulizia, anche se non può essere escluso che un insetto possa entrare in un luogo che è comunque aperto al pubblico. Ci sono massima attenzione e massimo controllo: possiamo individuare questo fatto come unicum nell’ospedale Parini di Aosta”.

“Anziché minimizzare – ha replicato Andrea Manfrin (Lega Vda) – sarebbe stato meglio approfondire la questione. L’affermazione che quanto sia avvenuto sia stato causato da un ragno violino è stata fatta direttamente dal personale ospedaliero: si dovrebbe lavorare quindi meglio per capire se ci siano stati altri casi come questo, e per scongiurare il loro possibile ripetersi. Garantire che chi entra in ospedale non esca con problemi in più rispetto a quelli con cui è entrato è il minimo che possiamo richiedere a un sistema sanitario”. (Fonte: Ansa)