RAGUSA – Giuseppina Pepi detta “Giusy”, ha 39 anni ed è madre di 5 figli. Di lei a Vittoria, Ragusa, non si hanno più notizie da lunedì 15 ottobre.

Grazie alle immagini di una telecamera di videosorveglianza Giusy Pepi è stata immortalata mentre si allontanava a bordo di una Citroen C 3 insieme ad un’altra donna con un bambino. Al volante, ma questo ancora non è sicuro, sembra ci fosse un uomo. Per questo si è parlato di un possibile allontanamento volontario.

Il marito, Davide Avola, ha lanciato un appello a “Chi l’ha Visto?”:

“Lo faccio soprattutto per i miei figli, perché non voglio che un domani possano accusarmi di non avere cercato la loro madre”.

“Io, Giusy, spero che tu stia bene e ti faccia viva. Hai fatto la tua scelta di vita, ognuno si assumerà le proprie responsabilità … penso di essere stato un buon padre e un buon marito, sai che hai 5 figli. Spero ti faccia viva ma sappi che non voglio più avere contatti con te né che tu ritorni con me”.