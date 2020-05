RAGUSA – Una mucca imbizzarrita ha scatenato momenti di panico mercoledì mattina, 13 maggio, nel centro storico di Ragusa.

L’animale ha percorso parte del centro storico della città, in via Marsala, per poi concludere la sua corsa in via Giordano Bruno, una strada senza uscita a ridosso del vallone di Ibla, caricando alcuni passanti, che però per fortuna non hanno subito conseguenze, e danneggiando alcune auto parcheggiate.

Alla fine la mucca è stato abbattuta all’interno di un cortile privato.

Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e della polizia, anche i veterinari dell’Asp.

Si sta cercando di rintracciare il proprietario dell’animale. (Fonti: Ansa, Ragusa h24)