Neonato abbandonato nella spazzatura a Ragusa: lo ha trovato un passante. Il bebè era in un cassonetto.

Un neonato abbandonato nella spazzatura a Ragusa è stato trovato la sera di mercoledì 4 novembre in via Saragat da un passante. L’uomo che l’ha trovato stava percorrendo quel tratto di strada.

Neonato abbandonato nella spazzatura a Ragusa: il ritrovamento

L’uomo ha sentito un lamento indistinto provenire da un contenitore della spazzatura. Allora ha pensato alla presenza di un cucciolo ed ha aperto il mastello facendo la scoperta. All’interno, sopra i rifiuti, c’era un neonato, avvolto in una coperta e infilato dentro un sacchetto. I soccorritori hanno subito portato il bambino in ospedale. Le sue condizioni sono buone, ma, in via precauzionale, è finito in Terapia intensiva prenatale.

Forse è nato altrove e lo hanno portato lì apposta

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Ragusa: via Saragat si trova nel nuovo quartiere residenziale di Pianetti, non lontano dalla chiesa del Preziosissimo Sangue. Non è escluso, però, che il parto sia avvenuto altrove e che il neonato sia stato portato in una zona diversa per sviare le indagini. il fascicolo sarà trasmesso al Tribunale dei Minori cui spetterà prendersi cura del bambino. (Fonte Ansa)