Blitz dice

Ospizi per anziani, la metà sono abusivi e molti sono luoghi di discarica, discarica di umani spesso non autosufficienti. Qui c’è stato massacro per contagio da coronavirus, massacro nascosto però dal nero delle irregolarità e illegalità per farci i soldi. Nere anche le rette pagate da familiari per i loro “cari”.