RAGUSA – Un assistente capo della Polizia di Stato, 42 anni, in servizio presso la questura di Ragusa, ha ucciso nella notte la moglie di 33 anni e poi si è tolto la vita. In casa c’erano anche le due figlie piccole di 6 e 7 anni, illese. Vicino ai cadaveri è stata rinvenuta la pistola d’ordinanza con la quale l’uomo ha compiuto l’insano gesto e per il quale sono in corso accertamenti finalizzati a conoscerne la motivazione. Il pm di turno è il sostituto procuratore Giulia Bisello.

Come riporta RagusaNews, a dare l’allarme sarebbero stati i figli della coppia che si era conosciuta in Piemonte per poi trasferirsi in Sicilia.

Su Facebook, il poliziotto ha scritto prima di uccidere la moglie nel sonno e togliersi la vita: “Ti ho dedicato tutta la mia vita. TI AMO”. (fonte ANSA)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO