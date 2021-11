Tragedia in provincia di Ragusa dove ieri mattina, 8 novembre, un finanziere si è tolto la vita lanciandosi dal Ponte San Vito. L’uomo era originario di Ragusa ma prestava servizio a Modica. Sul posto la guardia di finanza e i vigili del fuoco per il recupero della salma. Sulla vicenda è intervenuto il circolo Fdi che ha chiesto un intervento urgente del Comune.

Si lancia da un ponte, muore un finanziere in servizio a Modica

Un militare della Guardia di finanza in servizio a Modica è morto dopo essersi lanciato dal ponte San Vito, a Ragusa. L’uomo, che era originario di Ragusa, è stato trovato senza vita sul greto del fiume ma non si conoscono le ragioni che lo hanno spinto all’estremo gesto.

La nota di Fratelli d’Italia: Comune trovi sistema per dissuadere suicidi

Sul posto la guardia di finanza e i vigili del fuoco per il recupero della salma. Sulla vicenda è intervenuto il circolo Fdi che ha chiesto un intervento urgente del Comune. Il circolo di Ragusa di Fratelli d’Italia ha espresso “il proprio cordoglio per i due lutti che hanno colpito ieri la città di Ragusa: la morte, nella notte, di una bambina di 7 anni per un’improvvisa occlusione alle vie respiratorie e quella di un militare che, proprio mentre in piazza San Giovanni si celebrava la festa delle Forze Armate, ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal ponte San Vito. Due perdite che hanno profondamente colpito la sensibilità della comunità ragusana per ragioni diverse. Da una parte la tragica fatalità che ha sottratto una bimba, con ancora tutta la vita davanti, agli affetti dei propri cari; dall’altra la deliberata scelta di un uomo di ricorrere all’estremo gesto”.

“Purtroppo – prosegue la nota di FdI – per la fatalità non c’è che da affidarsi alle ragioni dell’imponderabile, ma per il caso del suicidio il circolo di Ragusa di Fratelli d’Italia osserva che, considerato che eventi di questo tipo non sono rari nella nostra città, forse l’Amministrazione dovrebbe approntare presso ognuno dei tre ponti presenti in centro storico delle protezioni che dissuadano gli aspiranti suicidi dal portare al termine il proprio intento.