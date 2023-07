Va all’ospedale per un mal di denti e muore per choc anafilattico. Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è deceduta stanotte al pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per uno choc anafilattico conseguente ad un ascesso molare.

Ragusa, va all’ospedale per un mal di denti: 44enne muore per choc anafilattico. La prima ricostruzione

La donna, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, si era recata in pronto soccorso perché lamentava dolori all’arcata dentaria. Dopo che i medici l’avevano sottoposta ad una Tac, la paziente è andata in shock anafilattico; inutili i tentativi dei sanitari di strapparla alla morte. La tragedia si è consumata in poche ore. La salma è stata già posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria a disposizione del magistrato di turno.

