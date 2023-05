Rallentamento treni in uscita da Roma verso Nord, ritardi saliti a 200 minuti

Da questa mattina, sabato 6 maggio, nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 200 minuti, come segnala il sito di infomobilità di Rfi. In particolare, i ritardi riguardano i treni dell’alta velocità, intercity e regionali. Alcuni convogli possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte, mentre i regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Treni bloccati in uscita da Roma verso Nord, rallentamento fino a 200 minuti

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti ed essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte. È l’aggiornamento della situazione del traffico ferroviario dopo il problema alla linea elettrica al nodo di Roma, secondo il sito infomobilità di Trenitalia. Alle 14.30 erano 46 i treni ad alta velocità e interCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Nel frattempo alla stazione Termini si registra la calca di viaggiatori in attesa di partire per il weekend.

