Covid Raoul Casadei: ricoverato per Covid Raoul Casadei, il re del liscio. Contagiati anche moglie e figli

Raoul Casadei da martedì pomeriggio è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Lo scrive il Resto del Carlino spiegando che oltre a Raoul Casadei anche altri famigliari del re del liscio sono stati contagiati. Casadei vive con la moglie Pina e i figli a Cesenatico.

Covid Raoul Casadei: le condizioni di salute del re del liscio

Raoul “sta benino – racconta la figlia Carolina al quotidiano – e la nostra preoccupazione maggiore è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo”.

“Siamo stati tutti colpiti dal Covid a cominciare da mia sorella Mirna, che è stata la prima – prosegue la figlia di Raoul Casadei -. Stiamo chiusi nel recinto tutti insieme e la consolazione e il lato positivo, se così si possono chiamare, è che possiamo stare tutti insieme. Ma guai naturalmente a uscire fuori dalle porte di casa”.

Covid Raoul Casadei: la moglie e i figli

La moglie di Raoul Casadei invece ha molta tosse, ma per ora è a casa, anche perché non ha polmonite. “Tutti siamo seguiti dai medici dell’Ausl – dice ancora Carolina al Resto del Carlino -, che ci stanno seguendo a casa e vengono loro. E comunque un po’ di polmonite l’abbiamo avuta e l’abbiamo tutti. E’ la prima volta che in 13 ci troviamo tutti in casa. Una sensazione strana e una situazione incredibile che mai ci saremmo aspettati”.

Ma Mirko, l’unico graziato, è anche lui chiuso in casa: “Mirko è chiuso in una stanza e ha una paura terribile di prendere il virus. Per questo non esce e ci guarda e ci saluta dalla finestra. Per fortuna abbiamo le case grandi che ci permettono di stare tutti insieme, anche se Mirko deve forzatamente restare lontano da noi”.