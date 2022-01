Attimi di panico a Rapallo dove un vigile urbano è rimasto agganciato ad un’auto in fuga nel tentativo di disinserire le chiavi dal cruscotto. È successo ieri, giovedì 27 gennaio, nella centralissima piazza Cavour.

Si oppone alla multa e fugge trascinando un vigile urbano: caos a Rapallo

L’episodio ha visto come protagonista un uomo, originario del Lazio, che aveva lasciato il suo veicolo, una Nissan Qashqai bianca, in divieto di sosta in mezzo alla strada. Gli agenti della polizia locale, intervenuti, lo hanno sanzionato e hanno chiamato il carro attrezzi. Il proprietario del mezzo però si è opposto alla rimozione ed è partito a tutta velocità rischiando di investire una vigilessa.

Il collega della donna ha inserito il braccio nel finestrino e, mentre l’auto lo trascinava, ha cercato di togliere le chiavi. All’interno dell’abitacolo c’era anche il titolare del carro attrezzi che contestualmente ha tirato il freno a mano per arrestare la corsa. Per fortuna la reazione del proprietario dell’auto non ha avuto conseguenze e per lui è scattata una denuncia per lesioni e una serie di sanzioni legate alle infrazioni al codice della strada.

Le parole del sindaco di Rapallo

“Il nostro corpo di polizia municipale – ha scritto sui propri canali social il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – ancora una volta ha dimostrato prontezza e coraggio a tutela di tutti noi. Ha dell’incredibile quello che è avvenuto questa mattina, il video testimonia l’intervento di un agente nei confronti del conducente di un’autovettura che, dopo aver parcheggiato in mezzo alla strada, fatto resistenza ai controlli con violenza e superato un semaforo rosso, ha tentato di scappare a tutta velocità mettendo in grave pericolo i presenti. L’agente è riuscito, in una frazione di secondo, a rimuovere la chiave dall’auto”.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale – ha concluso il sindaco di Rapallo – desidero ringraziare l’agente Mirko Vaccarezza, il comandante Marco Delpero e l’intero corpo per la preparazione e l’impegno con cui, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Grazie di cuore anche al proprietario del carro attrezzi Gaetano Garisi che, dall’interno del veicolo è riuscito a tirare il freno a mano. Il soggetto è stato prontamente fermato con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”.