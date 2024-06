Hanno suonato alla porta di casa all’alba fingendosi militari della guardia di finanza che dovevano effettuare una perquisizione, ma in realtà erano due rapinatori. E’ accaduto intorno alle 5 in via Roberto Lepetit, in zona Tor Tre Teste, alla periferia di Roma.

I due finti finanzieri si sono fatti aprire dal proprietario (un uomo di 56 anni) la cassaforte, poi lo hanno ammanettato rubando gioielli e preziosi del valore di circa 200mila euro e pochi contanti. Sulla vicenda indaga la polizia.