Rapina in banca a Milano in piazza Ascoli: dipendenti presi in ostaggio (Foto Ansa)

Dipendenti in ostaggio per oltre un’ora durante una rapina in una banca di Milano, la Credit Agricole di piazza Ascoli.

Una rapina nella banca Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano. La polizia ha circondato la filiale e bloccato la piazza. Dipendenti in ostaggio per oltre un’ora. Poi una volta fatta irruzione gli agenti non hanno trovato i ladri, che nel frattempo erano scappati dalle fogne.

I rapinatori fatto irruzione all’orario di apertura alle 8.35. All’esterno sono subito arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. La situazione è rimasta in stallo per un bel po’ e poteva risolversi solo con la resa dei rapinatori o con l’irruzione da parte degli agenti.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, i rapinatori sono entrati attraverso un buco scavato da un palazzo adiacente. Una volta all’interno hanno sorpreso il direttore e due impiegate a cui, sotto la minaccia delle armi, hanno ordinato di consegnare tutti i contanti. Hanno potuto prendere solo il contenuto delle cassette di sicurezza perché la cassaforte ha l’apertura temporizzata e non hanno potuto aspettare il momento giusto.

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori sembra che il gruppo fosse formato da almeno 6 persone. Un tale numero lascia ipotizzare un piano ben studiato e che, al momento, non è possibile stabilire se sia fallito del tutto. Non si conosce infatti il contenuto delle cassette private svuotate. Durante tutta l’azione non è stato esploso alcun colpo di pistola né è stato ferito il personale della banca. I banditi hanno solo attivato un estintore per creare un diversivo col fumo e guadagnare la fuga. Non c’è stato tempo né modo per avviare una trattativa con la polizia.

La fuga dalle fogne

I ladri però nel frattempo sono scappati dalle fogne. Al momento il personale del 118 sta facendo accertamenti su almeno due dipendenti che si trovavano all’interno della banca e che non sono stati feriti. La piazza, al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro di Milano è ancora bloccata. Diversi bus e tram sono fermi ai lati della piazza.

“Sono entrati dai sotterranei, eravamo in tre all’interno dell’agenzia quando mi sono accorto ho urlato ‘c’è una rapina’ ed una collega è riuscita a scappare’ “. Così spiega il direttore della filiale della Credit Agricole. Il direttore ha parlato tenendo del ghiaccio sulla nuca ed ha spiegato che c’è stata “una breve colluttazione ma non hanno infierito su di me”. Non è ancora chiaro quanti fossero i rapinatori. (Fonti Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).