UDINE – Un uomo, probabilmente armato di pistola, ha rapinato lunedì mattina la filiale di una banca in viale Tricesimo a Udine. Secondo le prime informazioni il rapinatore avrebbe intimato ai dipendenti di consegnargli il denaro e poi si sarebbe allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno immediatamente disposto una serie di posti di blocco per una caccia all’uomo.

Si sarebbe allontanato in sella a una bicicletta. Secondo quanto si è appreso, il rapinatore potrebbe essere un cittadino straniero. L’uomo sarebbe entrato in banca armato di una pistola, non è ancora chiaro se fosse vera o finta. Ha intimato ai dipendenti di consegnare il denaro poi si è dileguato. Non è ancora chiaro nemmeno se abbia portato via con sé denaro oppure se sia fuggito prima temendo l’arrivo dei carabinieri, giunti, infatti, poco dopo. (Fonte Ansa).