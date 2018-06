PISTOIA – “Faccia voltare la bambina“. Così il ladro gentiluomo ha messo in guardia una mamma in farmacia, poco prima di mettere a segno il colpo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ accaduto mercoledì 6 giugno a Fucecchio, in provincia di Firenze. A distanza di qualche ora lo stesso uomo avrebbe rapinato anche una tabaccheria a Chiesina Uzzanese (Pistoia). Per entrambi gli episodi i carabinieri hanno arrestato un 33enne di Lucca, ritenuto il presunto colpevole.

In entrambi i casi ad agire era stato un uomo armato di pistola automatica, volto coperto dal casco, fuggito a bordo di una moto. Dalle immagini della videosorveglianza di uno degli esercizi commerciali i carabinieri sono poi risaliti al 33enne, Stefano T., già noto alle forze dell’ordine. E’ scattata così una perquisizione a casa dell’uomo con l’ausilio anche dell’unità cinofila che ha portato al recupero di abiti che per i carabinieri sarebbero quelli indossati dal rapinatore al momento dei colpi, del casco e di una pistola Beretta automatica calibro 9×21 con 14 cartucce, risultata rubata da un’abitazione a Livorno lo scorso luglio.

Trovata anche una moto che al pari del casco, spiegano sempre i carabinieri, era stata da poco riverniciata con una bomboletta spray in modo molto grossolano. Recuperata infine una maschera di gomma che il presunto ladro avrebbe indossato, insieme ad occhiali da sole, per rendersi ancor meno riconoscibile. Il 33enne, all’arrivo dei militari, avrebbe prima tentato la fuga, poi ha negato ogni responsabilità. Alla fine è stato lui stesso ad aiutare i carabinieri a recuperare tutto il materiale pertinente alle due rapine, consegnando anche altre 57 cartucce illegalmente detenute.