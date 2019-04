PORDENONE – Tragedia a Rauscedo, in provincia di Pordenone, nel pomeriggio di Pasquetta, lungo una strada bianca. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, una vecchia Ford Fiesta bianca, in un tratto rettilineo. L’auto è andata fuori strada e si è cappottata. Due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza, sono morti sul colpo. Lui aveva 19 anni, lei ne aveva appena 17. E’ intervenuto anche l’elicottero ma per i due non c’è stato nulla da fare. (Fonte Il Gazzettino).